رياضة | بأوامر كلوب.. ليفربول يخرج من سباق التعاقد مع نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بأوامر كلوب.. ليفربول يخرج من سباق التعاقد مع نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعد النجم الدولي الإسباني داني سيبايوس، لاعي وسط ريال مدريد الإسباني، على رادار العديد من الأندية الأوروبية الكبري، بعدما أعلن زين الدين زيدان مدرب الريال عن خروج اللاعب من خططه.

ووفقًا لما ذكره موقع "ليفربول إيكو" فإنه بعد شراء النجم الغيني نابي كيتا خلال الميركاتو الصيفي الماضي، وإستعداد أليكس أوكسليد - تشامبرلين للعب دوره، فإن المدرب يورجن كلوب من غير المحتمل أن يتحرك من أجل داني سيبايوس لاعب ريال مدريد الشاب.