رياضة | باريس سان جيرمان يكسر ظهر برشلونة بسبب نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يكسر ظهر برشلونة بسبب نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، عن المبلغ المطلوب من نادي باريس سان جيرمان للسماح برحيل نجمه نيمار دا سيلفا عن صفوف الفريق وهو 300 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الباريسية إلى أن نادي برشلونة يبحث عن حلول عدة لتمويل صفقة عودة النجم البرازيلي نيمار عن طريق بيع لاعبيه.

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وذكرت الصحيفة أن برشلونة سوف يرضي باريس سان جيرمان لكن ليس على استعداد لقبول كل شيء، خاصةً أن النادي الفرنسي يريد 300 مليون يورو مبدئياً للسماح لـ "الرقم 10" بالرحيل.

وكان نيمار قد شعر بعدم التأقلم في صفوف باريس مع كثرة الإصابات وتركيز وسائل الإعلام والجماهير على موهبة كيليان مبابي الذي خطف الأضواء بمستواه الثابت.

وانتقل نيمار إلى صفوف باريس سان جيرمان في 2017 بعد كسر الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة والمقدر بـ222 مليون يورو.