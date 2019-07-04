رياضة | ليفربول يرفض رحيل مدافعه إلى ميلان

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي ميلان الإيطالي يسعى لتدعيم خط دفاعه، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صيحفتي "سكاي سبورتس" و"لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطاليتين، فإن نادي ليفربول الإنجليزي، مستعد لرفض إهتمام ميلان بضم المدافع الكرواتي ديان لوفرين.

ويبحث ميلان عن قلب دفاع يُعوِّض رحيل كريستيان زاباتا، وبإعتبار أن كالدارا سيعود في أواخر الخريفن فإن الاسم الأكثر تداول هو لوفرين، لكن ليفربول يطلب 20-25 مليون يورو.