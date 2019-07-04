رياضة | كهربا يوجه رسالة قوية إلى جماهير الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كهربا يوجه رسالة قوية إلى جماهير الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد صمت طويل، قام محمود عبد المنعم كهربا نجم الزمالك بالرد على الهجوم الشرس الذي تعرض له مؤخرًا من جماهير فريقه وذلك بعد طلبه فسخ تعاقده مع ناديه.

وهاجمت جماهير القلعة البيضاء نجم الفريق كهربا على السوشيال ميديا ووجهت الجماهير اتهامات له بأنه مادي وناكر الجميل.

وقال كهربا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام :"متحكمش علي حد من رد فعله، متحكمش علي حد استحمل كتير وفي الآخر انفجر، متحكمش علي حد علق نفسه بوعد ومحصلش، متحكمش علي حد بذل كل طاقته ومقدرته. فلا تلمني فيما لا تعلم، فلا تعتب عليا فيما لا تعيشه، لكل فعل ردة فعل".