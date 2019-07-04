رياضة | بعد انخفاض قيمته السوقية.. هل يهرب "كوتينيو" من جحيم برشلونة إلى ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد انخفاض قيمته السوقية.. هل يهرب "كوتينيو" من جحيم برشلونة إلى ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، أن سعر النجم البرازيلي فيليبي كوتينهو لاعب وسط برشلونة الإسباني، ينخفض 20 مليون يورو، مع فتح ليفربول باب العودة إليه

ووفقًا لتقرير "Football Benchmark" وهو أداة تحليل كرة القدم التابعة لـ"KPMG" ، فإن قيمة كوتينهو السوقية حاليًا تبلغ حوالي 86 مليون جنيه استرليني، أي أقل بمقدار 20 مليون جنيه استرليني مما كانت عليه في بداية الموسم.

هذا الأمر يضع نجم ليفربول السابق في المرتبة الرابعة ضمن قائمة Football Benchmark لأكثر عشرة لاعبين انخفاضًا لقيمتهم السوقية منذ 1 يناير.

يأتي هذا التقرير وسط مزاعم Le10Sport بأن ليفربول مستعد لفتح الباب ويُسخن لفكرة تقديم حبل الهروب لكوتينهو لإنهاء جحيم برشلونة، بعد أن أوضح أنه لن يوقع على اليونايتد احتراماً للريدز.