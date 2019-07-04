شكرا لقرائتكم خبر عن نزلة برد تبعد محمد صلاح عن مران المنتخب اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بسبب تعرضه لنزلة برد لن يتمكن محمد صلاح نجم الفريق من المشاركة في التدريب الجماعي اليوم للمنتخب الوطني، وذلك حتى لا تتفاقم حالته، جاء ذلك بعد عرض الأمر على خافيير أجيري المدير الفني .

ويواصل المنتخب الوطني اليوم آداء تدريباته استعدادا للقاء جنوب أفريقيا يوم السبت المقبل ضمن مباريات دور ال 16 لبطولة الأمم الأفريقية.