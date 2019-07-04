شكرا لقرائتكم خبر عن «أخضر الطائرة» للشباب يطير إلى الآسيوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

تأهل المنتخب السعودي لكرة الطائرة تحت سن ٢٣ سنة إلى نهائيات كأس آسيا المقررة الشهر القادم في مينمار، بعد فوزه على المنتخب الكويتي (٣-٢) في المباراة الأخيرة من تصفيات غرب آسيا التي أُقيمت في مملكة البحرين.

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وعبَّر رئيس بعثة المنتخب السعودي محمد أحمد عبدرب الرضا، عن ارتياحه بالعبور من خلال هذه التصفيات إلى نهائيات كأس آسيا المُقررة في أغسطس القادم، مشيراً إلى أن المنافسة كانت قوية من المنتخبات المشاركة التي تتقارب غالبيتها في المستوى الفني والطموحات نحو تحقيق هدف العبور للنهائيات، ولذا لم تُحسم هوية المُتأهلين إلا في الجولة الأخيرة.

وشدد عبدرب الرضا على أن المنتخب السعودي تطور أداءه بشكل تدريجي من خلال تواصل المباريات، خصوصاً أن فترة الإعداد كانت ضيقة وقصيرة ولَم تتضمن سوى خوض مباراة ودية قوية، إلا أن ذلك لم يُقلل من عزيمة اللاعبين وحرصهم على تقديم أفضل النتائج بقيادة المدرب المقدوني زاركو، والجهاز الفني المساعد، والعمل الإداري الكبير.

وأبان أن الاستعداد للبطولة القارية يجب أن يبدأ سريعاً ومن اليوم التالي للتأهل، من أجل الظهور بأفضل صورة واستعادة بريق كرة الطائرة السعودية في المناسبات القارية، مُعبِّراً عّن شكره لرئيس الاتحاد السعودي الدكتور أبراهيم أبابطين، ونائبه، وكل الأعضاء، على حرصهم ومتابعتهم بالتواصل الدائم لتقديم أفضل المستويات والنتائج.