شكرا لقرائتكم شوقى السعيد يعود للدورى المصرى عبر بوابة طنطا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حط شوقى السعيد مدافع الزمالك السابق الرحال فى طنطا وذلك بعد أن تعاقد مع معه أبناء السيد البدوى فى صفقة انتقال حر.

عاد طنطا فى الموسم الحالى لدورى الأضواء بعد هبوطه الموسم الماضى لدورى القسم الثانى .

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وقد رحب أيمن المزين المدير الفنى للفريق بالتعاقد مع شوقى السعيد نظرا لخبراته الطويلة فى الدورى حيث لعب للعديد من الأندية على رأسها الزمالك والجونة والإتحاد السكندرى والرجاء المطروحى .

كان طنطا قد تعاقد مع كابونجا لاعب خط وسط الإنتاج الحربي، بعد إعلان العجلات الحربية فسخ تعاقده مع اللاعب .