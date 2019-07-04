شكرا لقرائتكم تقسيم اللاعبين لـ 3 مجموعات واللعب من لمسة واحدة.. تفاصيل مران الزمالك بقبرص... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استهل الزمالك تدريبه فى معسكره المقام حاليا ىبقبرص بإحماء اللاعبين تحت قيادة أمير عزمى المدرب المساعد بعدها تم تقسيم اللاعبين إلى 3 مجموعات للتدريب على لعب الكرة من لمسة واحدة تحت إشراف الجهاز الفنى بالكامل تحت قيادة خالد جلال ثم جاء الختام بتدريبات تكتيكية.

ويخوض الفريق الأبيض تدريباته استعدادا لمواجهة ايل ليماسول بطل كأس قبرص هذا الموسم فى أولى التجارب الودية للفريق الأبيض خلال معسكره الحالى فى قبرص، والتى ستقام غدا الجمعة، ضمن المعسكر الحالى للفريق فى قبرص والذى انطلق اليوم الإثنين ويستمر لمدة 13 يوم.

وتضم قائمة الزمالك المتواجدة فى قبرص 25 لاعبا هم:

حراسة المرمي: عماد السيد - عمر صلاح - محمود عبد المنصف

Advertisements

في خط الدفاع: محمد عبد السلام.- عبد الله جمعه – محمد عبد الغنى - حمدي النقاز- محمود الشحات لاعب فريق 97 - يوسف محمود لاعب فريق 2000 - بهاء مجدي - حازم إمام - كماتشو.

خط الوسط: محمود عبد العزيز - محمد حسن - يوسف حسن لاعب وسط 98- محمد إبراهيم - يوسف أوباما - إبراهيم حسن – أيمن حفني – أحمد مدبولي - مصطفي فتحي - محمد عنتر - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر السعيد - حميد أحداد