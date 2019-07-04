هل ينتقل نجم الأهلى إلى سموحة؟...

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جدة - عمرو شويل يحاول مسئولو نادي سموحة الضغط على إدارة الأهلي من أجل التعاقد مع إسلام محارب نجم الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تأتي هذه الخطوة بعد طلب حسام حسن المدير الفني للفريق بالتعاقد مع محارب، ضمن خطة إطار تدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.

وكانت إدارة الأهلي قد رفضت رحيل محارب، بالرغم من أنه لا يشارك بشكل كبير مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وتحاول إدارة الأهلي أن تستغل رغبة مسئولو سموحه في التعاقد مع مهاجم الفريق المميز حسام حسن، من أجل تدعيم هجوم الفريق خلال الموسم المقبل، خاصة بعد الانباء التي ترددت عن رحيل النجم المغربي وليد آزارو.