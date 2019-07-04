اتحاد جدة يضم العبود حتى 2023

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جدة - بواسطة طلال الحمود - وقع اتحاد برئاسة أنمار الحائلي يوم الخميس، مع المهاجم عبدالرحمن العبود قادما من صفوف فريق الاتفاق لمدة 4 سنوات.
وكان العبود قد بدأ مسيرته في الاتفاق إذ قضى برفقته 5 أعوام منذ 2014 وحتى 2019، قبل أن يعار موسما واحدا للعروبة في موسم 2016 - 2017.
وكتب الاتحاد في بيان نشره على حسابه في "تويتر" "يعلن المركز الإعلامي بنادي الاتحاد عن تعاقد مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي مع اللاعب عبدالرحمن العبود قادماً من نادي الاتفاق للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة 4 أعوام".
وكان الاتحاد قد تعاقد مع 3 لاعبين في الصيف الحالي، بدءا من حمدان الشمراني الذي أنهى إجراءات تعاقده لؤي ناظر رئيس النادي السابق، وصولا إلى عبدالإله المالكي وعبدالرحمن العبود.
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