شكرا لقرائتكم بوفون يعود إلى يوفنتوس لمدة موسم واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عاد الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون يوم الخميس إلى يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لمدة موسم واحد آخر بعد عام من رحيله إلى باريس سان جيرمان.

وشارك الحارس البالغ عمره (41 عاما) في 640 مباراة في الدوري الإيطالي ليقترب من الرقم القياسي لمدافع ميلانو السابق باولو مالديني الذي شارك في 647 مباراة. وبدأ بوفون مسيرته في بارما قبل الانتقال إلى يوفنتوس في 2001.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن بوفون، الذي شارك مع المنتخب الإيطالي في 176 مباراة، سيكون بديلا للحارس الأساسي فويتشيخ شتينسني.

وقال النادي في بيان :ربما كل واحد منا كان يأمل لكن في النهاية تأكد الجميع أن العلاقات التي تربطنا لسنوات عديدة لم تتجه للانهيار. كان هذا هو الوضع.