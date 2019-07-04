القنوات المفتوحة توقيت مشاهدة مباراة المغرب وبنين غدا الجمعة في مباريات كأس أمم إفريقيا 2019

إليكم القنوات المفتوحة الناقلة لمشاهدة مباراة المغرب وبنين مباشرة يوم الجمعة الموافق ل 5 يوليو 2019 الجاري، وموعد مباراة المغرب وبنين الجمعة، تأتي ضمن مباريات دور ال 16 من مباريات كأس إفريقيا 2019، والتي ستجمع المنتخبين على أرضية ملعب السلام، والتي يبحث من خلالها المنتخب المغربي اسود الأطلس، على تحقيق الفوز والتـأهل إلى دور الربع النهائي من البطولة، وهو هدف منتخب بينن مفاجئة الدورة، الذي يطمح من خلال موعد مباراة المغرب، على تحقيق مفاجئة جديد وإخراج أسود الأطلس من دور 16 من كأس إفريقيا 2019، مما يزيد من الإثارة في مشاهدة مباراة المغرب وبنين يوم الجمعة.

توقيت مباراة المغرب وبنين غدا

بداية مشاهدة مباراة المغرب وبنين مباشرة يوم الجمعة 5-7-2019، ستنطلق ابتداء من الساعة الرابعة عصرا، بتوقيت غرينتش العالمي، وهو نفس توقيت موريتانيا، وفي تمام الساعة الخامسة مساءا، بتوقيت كل من المغرب وتونس والجزائر، وفي السادسة مساءا، بتوقيت كل من مصر والسودان، وفي السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي الثامنة مساءا هو توقيت بداية متابعة مباراة المغرب وبنين يوم الجمعة، في كل من الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وبنين

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وبنين مباشرة، ستكون هي مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، القناة الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2019، وستكون متابعة المباراة متاحة عبر قناة بي إن سبورت أش دي ماكس 1، بجانب قناة بي إن سبورت أش دي ماكس 2، وسيتواجد في التعليق على مباراة المنتخب المغربي والبنين، المعلق المغربي جواد بده.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وبنين

القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وبنين مباشرة، ستكون هي تردد قناة تايم سبورت المفتوحة، وهي قناة مصرية انطلاقة في الفترة الماضية، وأعلنت أنها ستكون من بين القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2019، وفي الفترة الحالية تعرف القناة متابعة كبيرة بعد أن قامت ببث مباريات كأس إفريقيا في الدور الماضي.

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مباراة المغرب وبنين

قبل موعد مباراة المغرب وبنين في مباريات دور ال16 من كأس أمم إفريقيا 2019، المنتخب المغربي في دور المجموعات، تأهل في المركز الأول من المجموعة الرابعة، برصيد تسعة نقاط، بعد أن حققا منتخب الأسود الفوز في المباريات الثلاثة، ليحقق بذلك العلامة الكاملة في المجموعة.

وفي المقابل منتخب بنين، يدخل موعد مباراة المغرب القادمة يوم الجمعة، بعد أن تجاوز مباريات دور المجموعات في المركز الثالث برصيد ثلاثة نقاط في المجموعة السادسة، بعد التعادل في المباريات الثلاثة الماضية له في المجموعة، ضد كل من غينيا بيساو، وغانا والكاميرون، ليضمن التأهل من بين المنتخبات أصحاب المراكز الثالثة في دور المجموعات.

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