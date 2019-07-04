مورينيو يعتبر أن نادال كان سيكون "لاعبا رائعا" لكرة القدم

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نوه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بلاعب كرة المضرب الاسباني رافايل نادال المصنف ثانيا عالميا، معتبرا انه كان سيكون "لاعبا رائعا" لكرة القدم لو لم يقرر احتراف كرة المضرب ويصبح احد اعظم اللاعبين على مر العصور.

واكد مدرب مانشستر يونايتد الانكليزي ومواطنه تشلسي وريال مدريد الاسباني السابق، ان نادال الذي يخوض بطولة ويمبلدون الانكليزية، ثالثة البطولات الاربع الكبرى، في سعيه لاحراز لقبه الثالث على العشب الانكليزي، يملك جميع المقومات المطلوبة للنجاح في عالم الكرة المستديرة.

وقال مورينيو "انه مذهل. كان بامكانه أن يكون لاعبا رائعا لكرة القدم مع قدراته الجسدية، ذهنيته وموهبته".

وسبق للمدرب البرتغالي أن عمل مع ميغيل انخل عم رافايل عندما كان في الطاقم التدريبي لفريق برشلونة الاسباني. وختم مورينيو قائلا "أنا سعيد لانه ليس لاعب كرة قدم. في كرة المضرب هو ما هو عليه".