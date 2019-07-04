راوول ألبيول يعود إلى إسبانيا عبر بوابة فياريال

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سيعود المدافع الدولي الاسباني راوول ألبيول الذي يدافع عن الوان فريق نابولي الايطالي منذ عام 2013، إلى إسبانيا بعدما وقع عقدا مع فياريال لمدة ثلاثة اعوام، بحسب ما اعلن الناديان الخميس.

وكتب فياريال على موقعه الرسمي "توصل فياريال ونابولي إلى اتفاق لانتقال راوول ألبيول، الذي سيلعب لفريق +الغواصة الصفراء+ خلال المواسم الثلاثة المقبلة".

وبحسب تقارير صحافية وصلت قيمة الصفقة الى قرابة 5 ملايين يورو.

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تدرج ألبيول (33 عاما) في الفئات العمرية لفريق فالنسيا قبل أن ينضم عام 2009 إلى ريال مدريد. في العام 2013 وقع مع نابولي ودافع عن الوانه خلال ستة مواسم، قاده خلالها لاحراز كأس إيطاليا والكاس السوبر الايطالية عام 2014.

ووجد فريق نابولي بديلا لألبيول بعدما تعاقد مع اليوناني كوستاس مانولاس من روما.

ويزخر سجل ألبيول الذي خاض 52 مباراة دولية مع منتخب بلاده بالالقاب، إذ توج بطلا للعالم 2010 واحرز لقب كأس أوروبا مرتين عامي 2008 و2012.