فاركو يتعاقد مع لاعب الرجاء المطروحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مسئولو فاركو مع هشام فتح الله لاعب وسط الرجاء المطروحى فى صفقة انتقال حر لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين سوبر للمنافسة على الصعود فى الموسم المقبل .
حضر التوقيع كل من عز بشار رئيس النادى ومحمد خطاب مدير التعاقدات بالنادى السكندرى وأمير قيصر ومحمد حامد وكيلى اللاعب .
ويحاول الدكتور أحمد عاشور المدير الفنى لفاركو تدعيم صفوف الفريق بلاعبين سوبر للمنافسة على الصعود فى الموسم المقبل الذى من المقرر أن يشهد سخونة وإثارة من الأسبوع الأول حتى نهاية المسابقة .
هشام فتح الله
ومن المقرر أن تبدأ مسابقة القسم الثانى أوائل شهر اكتوبر المقبل بمشاركة 36 فريقا مقسمة إلى 12 فريق بكل مجموعة، حيث تضم المجموعة الأولى أندية الصعيد وفريقين من القاهرة، بينما تضم الثانية أندية القاهرة والجيزة والقناة، فى الوقت الذى تضم فيه المجموعة الثالثة أندية بحرى والدلتا والإسكندرية.
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