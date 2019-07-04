شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. عودة محمد حسن.. وتدريب لمدة 60 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الزمالك مرانه اليوم على ملعب براكليشا ليماسوس فى قبرص، بإحماء اللاعبين تحت قيادة أمير عزمى المدرب المساعد بعدها تم تقسيم اللاعبين إلى 3 مجموعات للتدريب على لعب الكرة من لمسة واحدة تحت إشراف الجهاز الفنى بالكامل تحت قيادة خالد جلال ثم جاء الختام بتدريبات تكتيكية.

وشارك محمد حسن لاعب وسط الزمالك في مران الفريق اليوم بعد تعافيه من الكدمة الخفيفة التى أبعدته عن مران الفريق خلال الفترة الأخيرة واكتفي الجهاز الفني للزمالك اليوم بخوض مران مسائي اليوم الخميس استمر لمدة ساعة.

ويستعد الزمالك لمواجهة أيل ليماسول بطل كأس قبرص هذا الموسم فى أولى التجارب الودية للفريق الأبيض خلال معسكره الحالى فى قبرص، والتى ستقام غدًا الجمعة، ضمن المعسكر الحالى للفريق فى قبرص والذى انطلق اليوم الإثنين ويستمر لمدة 13 يوم.

وتضم قائمة الزمالك المتواجدة فى قبرص 25 لاعبًا هم:

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حراسة المرمي: عماد السيد - عمر صلاح - محمود عبد المنصف

في خط الدفاع: محمد عبد السلام.- عبد الله جمعة – محمد عبد الغنى - حمدي النقاز- محمود الشحات لاعب فريق 97 - يوسف محمود لاعب فريق 2000 - بهاء مجدي - حازم إمام - كماتشو.

خط الوسط: محمود عبد العزيز - محمد حسن - يوسف حسن لاعب وسط 98- محمد إبراهيم - يوسف أوباما - إبراهيم حسن – أيمن حفني – أحمد مدبولي - مصطفي فتحي - محمد عنتر - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر السعيد - حميد أحداد.