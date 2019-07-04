المقاصة يبحث عن "أسطى" فى وسط الملعب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث مسئولو مصر المقاصة عن لاعب وسط مهاجم يكون العقل المفكر للفريق خلال المباريات وهو ما يفتقده الفريق الفيومى حسب وصف المدير الفنى .
وقد أكد المدير الفنى للمقاصة لمجلس إدارته أن الفريق يحتاج للاعب على الدايرة يكون حلقة الوصل بين المنتصف والهجوم ويكون لديه رؤية خاصة فى الملعب وهو المركز الذى يعانى منه معظم أندية الدورى الممتاز .
ويعقد محمد عبد السلام سلسلة من الجلسات المكثفة مع أحمد حسام ميدو ، لحسم الصفقات الجديدة والراحلين عن الفريق ، قبل ارسال القائمة النهائية لاتحاد الكرة.
ويبدأ فريق المقاصة أولي مبارياته الرسمية ، يوم 1 سبتمبر المقبل ، أمام الزمالك في دور الثمانية ببطولة كاس مصر ، وذلك قبل انطلاق مباريات الدوري الجديد
كان مسئولو الزمالك قد دخلوا في مفاوضات مع مصر المقاصة، لضم الغاني جون أنطوي مهاجم الفريق الفيومي في الموسم الجديد لتدعيم خط هجوم الفريق في فترة الانتقالات الصيفية القادمة خاصة أن اللاعب متألق مع الفريق الفيومي منذ ضمه من الأهلي.
وطلب مسئولو المقاصة من الزمالك الحصول على خدمات الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأبيض المنتهية إعارته للوحدة السعودي مقابل انتقال أنطوى للزمالك في صفقة تبادلية.
وتتوقف حاليا المفاوضات في تلك الصفقة حول رؤية الجهاز الفني للزمالك في عدم عودة كاسونجو في الموسم المقبل وضم أنطوي بدلا منه من عدمه بجانب استطلاع رغبة اللاعب الكونغولي حول انتقاله للمقاصة من عدمه.
ويرغب مسئولي النادي الفيومي في إتمام الصفقة وتسهيل الأمور أمام الأبيض خاصة إن المقاصة يرغب في ضم أكثر من لاعب من القلعة البيضاء علي سبيل الإعارة بعيدا عن صفقة أنطوى.
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