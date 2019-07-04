شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يبحث عن "أسطى" فى وسط الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث مسئولو مصر المقاصة عن لاعب وسط مهاجم يكون العقل المفكر للفريق خلال المباريات وهو ما يفتقده الفريق الفيومى حسب وصف المدير الفنى .

وقد أكد المدير الفنى للمقاصة لمجلس إدارته أن الفريق يحتاج للاعب على الدايرة يكون حلقة الوصل بين المنتصف والهجوم ويكون لديه رؤية خاصة فى الملعب وهو المركز الذى يعانى منه معظم أندية الدورى الممتاز .

ويعقد محمد عبد السلام سلسلة من الجلسات المكثفة مع أحمد حسام ميدو ، لحسم الصفقات الجديدة والراحلين عن الفريق ، قبل ارسال القائمة النهائية لاتحاد الكرة.

ويبدأ فريق المقاصة أولي مبارياته الرسمية ، يوم 1 سبتمبر المقبل ، أمام الزمالك في دور الثمانية ببطولة كاس مصر ، وذلك قبل انطلاق مباريات الدوري الجديد

كان مسئولو الزمالك قد دخلوا في مفاوضات مع مصر المقاصة، لضم الغاني جون أنطوي مهاجم الفريق الفيومي في الموسم الجديد لتدعيم خط هجوم الفريق في فترة الانتقالات الصيفية القادمة خاصة أن اللاعب متألق مع الفريق الفيومي منذ ضمه من الأهلي.

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