مصطفي عزام يعلن تعليمات دخول ستاد القاهرة غدا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور مصطفى عزام مساعد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية منسق عام مباريات ستاد القاهرة، تعليمات دخول الاستاد غدا الجمعة الذي يشهد مباراة اوغندا والسنغال في إطار مباريات دور ال 16 للبطولة على النحو التالي:

- تفتح أبواب الاستاد أمام الجماهير اعتبارا من الرابعة عصرا.

- يسمح بدخول السيارات الحاملة لتصاريح دخول مباريات دور الـ16 بعد انتهاء صلاحية كافة التصريحات السابقة.

- يخصص مدخل "مسجد آل رشدان" لحاملي تذاكر المقصورتين الرئيسية والأمامية والدرجة الأولى يمين وشمال.

- يخصص مدخل "شارع يوسف عباس" لحاملي تذاكر الدرجة الثانية.

- يخصص مدخل "شارع الاستاد البحري" و "دار المدرعات" لحاملي تذاكر الدرجة الثالثة شمال.

- يخصص مدخل "طريق النصر " من بوابة "مدرسة الموهوبين" لحاملي تذاكر الدرجة الثالثة يمين.

وشدد الدكتور عزام على ضرورة اتباع كافة التعليمات المدونة على التذاكر وأهمها عدم اصطحاب الشواحن المغذية للهواتف المحمولة وزجاجات العطور والإسبريه وأي مواد معدنية صلبة.

انتهت مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالى، ليكتمل عدد الفرق المتأهلة لدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا فى مصر.

وسيكون عشاق كرة القدم على موعد مع العديد من المواجهات المثيرة فى دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية، التى تنطلق مساء الجمعة المقبل، حيث جاء جدول المباريات كالتالى :

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الجمعة 5 يوليو

المغرب × بنين - السادسة مساء – استاد السلام

أوغندا × السنغال – التاسعة مساء – استاد القاهرة الدولى

السبت 6 يوليو

نيجيريا × الكاميرون - السادسة مساء – استاد الإسكندرية

مصر × جنوب أفريقيا - التاسعة مساء – استاد القاهرة الدولى

الأحد 7 يوليو

مدغشقر × الكونغو الديمقراطية - السادسة مساء – استاد الإسكندرية

الجزائر × غينيا - التاسعة مساء – استاد الدفاع الجوى

الاثنين 8 يوليو

مالى × كوت ديفوار - السادسة مساء – استاد السويس الجديد

غانا × تونس - التاسعة مساء – استاد الإسماعيلية

وحقق منتخب مصر رقما قياسيا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرا المجموعة الأولى.. وتصدر منتخبنا المجموعة بـ٩ نقاط وسجل الفريق ٥ أهداف ولم يستقبل أى هدف فى ٣ مباريات.

تأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق ٣ انتصارات وعدم استقبال أى هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطنى فى البطولة المتوج بلقبها ٧ مرات من قبل .. ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة فى ٢٠ نسخة سابقة بدور المجموعات.. وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة ٣ مرات من قبل فى ٢٠١٠ و٢٠٠٠ و١٩٧٤، لكن الفريق استقبل فى الدور الاول بالبطولة الاولى هدف وفى الثانية هدفين والثالثة هدفين أيضا.