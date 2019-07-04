إنفوجراف.. تعرف على أرقام محمد الشناوى فى دور المجموعات لكأس الامم الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الرسمى لإتحاد الكرة أرقام محمد الشناوى حارس مرمى المنتخب خلال مباريات دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالقاهرة وتنتهى فى التاسع عشر من يوليه الجارى . وجاءت الأرقام فى صالح الحارس الدولى حيث خاض المباريات الثلاث برصيد 270 دقيقة ، وتصدى لـ12 محاولة ، كما تصدى لـ11 تسديدة داخل المرمى ، وتصدى لإنفراد وحيد . Advertisements فى الوقت نفسه تصدى الشناوى لـ8 عرضيات وقام ب72 تمريرة ، ومرر 50 تمريرة صحيحة ، بمعدل 69 % .

محمد الشناوى وصعد المنتخب المصرى لدور الـ16 من كأس الامم الأفريقية بعد احتلاله لصدارة المجموعة الاولى برصيد 9 نقاط من الفوز فى مبارياته الثلاثة على زيمبابوى بهدف مقابل للاشئ والكونغو واوغندا بنفس النتيجة بهدفين مقابل للاشئ .

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