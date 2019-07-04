شكرا لقرائتكم خبر عن صورة .. الجونة يعالج مهاجم الأهلى فى المانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافر أحمد ريان مهاجم النادي الأهلى المعار للجونة لألمانيا للعلاج هناك، بعد تعرضه لإصابة فى أنكل القدم بعد مشاركته مع منتخب الشباب فى مباراة أوزبكستان الودية، وقام والده ياسر ريان نجم الأهلى والكرة المصرية السابق بزيارة نجله فى المانيا خلال فترة علاجه الممتدة لمدة أسبوعين.

ووجه أحمد ريان الشكر لإدارة الجونة ممثلة فى نادر شوقي المشرف على منظومة الكرة وحسام غالي مدير الكرة، لحرصهم على سفره فى أسرع وقت، وقاموا بتسخير كل امكانيات النادي لعلاج المهاجم الشاب.