شكرا لقرائتكم خبر عن السنغالي لامين بوب يزور المصرى ويلتقى بنجوم جيله من اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام السنغالي لأمين بوب والذى احترف في صفوف المصري البروسعيدى مع بدء تطبيق الاحتراف مطلع موسم 1991/1990 بصحبة زميله الحارس سامبا فال بزيارة ظهر اليوم إلى المقر الرئيسي للنادي بالاستاد حيث كان في استقباله طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي و إبراهيم شتا المدير التنفيذي للنادي وعدد من مديري الادارات حيث تم اهداءه شعار النادي المصري وقميصه بالإضافة لعدد من الهدايا العينية

بوب والمرافق حالياً لبعثة السنغال المشاركة ببطولة الأمم الأفريقية أبدى سعادة كبيرة بتلك الزيارة وحرص على استعادة ذكرياته مع المصري .

وعقب الزيارة قام بوب بزيارة إلى ملعب الهدف حيث التقى بنجوم جيله ابراهيم المصري و علي الشحات والكابتن عماد العمدة في ضيافة محمد المنصوري مدير ملعب الهدف ، الزيارة استمرت لنحو ساعة واسترجع الجميع خلالها ذكرياتهم مع لامين بوب الذي أكد أنه سعيد جدا بالفترة التي قضاها في بورسعيد بصحبة زميله سامبا فال خاصةً وأنه يجيد اللغة العربية قليلا نظرا لإقامته بمدينة الدار البيضاء المغربية حيث يدير إحدى أكاديميات الناشئين هناك.



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