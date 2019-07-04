شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. طلائع الجيش يتعاقد مع مهند لاشين وناصر منسى من بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو نادى طلائع الجيش فى التعاقد مع ثنائى بيراميدز مهند لاشين وناصر منسى ليكون اللاعبان بمثابة الصفقة الثالثة والرابعة فى الميركاتو الصيفى .

وجاءت تعاقد الطلائع مع مهند لاشين على طريقة البيع النهائى بينما ينتقل ناصر منسى على سبيل الاعارة .

ووقع اللاعبان على عقود الانتقال لطلائع الجيش بحضور العميد أحمد المهدى مدير الكرة بالفريق ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسرى عرفان المدير الادارى للطلائع بينما حضر الجلسة حسام البدرى رئيس نادى بيراميدز .

وتعاقد طلائع الجيش مع لاعبان فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم .

وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى يوم 30 يوليو المقبل بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.





حسام البدري ومحمد مختار

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مهند لاشين مع مهدي و مختار

البدري مع مسئولو طلائع الجيش العميد احمد مهدي

حسام البدري و العميد أحمد مهدي و محمد مختار