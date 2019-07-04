شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يضم "مدافع" الزمالك الاسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مسئولو طنطا الصاعد حديثا لدورى الأضواء مع شوقى السعيد مدافع الزمالك الاسبق فى صفقة انتقال حر لتدعيم دفاعات الفريق بمدافع خبرة .

كان طنطا قد عاد الموسم الحالى لدورى الأضواء بعد هبوطه الموسم الماضى لدورى القسم الثانى إلا أنهم نجحوا فى العودة سريعا .

وقد رحب أيمن المزين المدير الفنى للفريق بالتعاقد مع شوقى السعيد نظرا لخبراته الطويلة فى الدورى حيث لعب للعديد من الأندية على رأسها الزمالك والجونة والإتحاد السكندرى والرجاء المطروحى .

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كان طنطا قد تعاقد مع كابونجا لاعب خط وسط الإنتاج الحربي، بعد إعلان العجلات الحربية فسخ تعاقده مع اللاعب .