شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..اقبال شديد على اختبارات الناشئين بالنادى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تتواصل لليوم الرابع اختبارات الناشئين للاسماعيلى والمقامة بمركز شباب الشيخ زايد للفئات العمرية من مواليد 2000 وحتى مواليد 2005 وذلك تحت إشراف لجنة تضم طارق زين مدير قطاع الناشئين وإسماعيل حفنى مدير قطاع البراعم والأكاديميات وكل من عادل أبوجريشة وبشير عبد الصمد والعسقلانى شعيب فضلا عن مدربى القطاع وهم سيد الحداد وغريب فتحى واسلام كاظم وأيمن كمال وعلى جمعة ومحمد حسيب وسيد توفيق ومحمد اليمانى وأدم محمد والثنائى محمد مجدى ومصطفى إسماعيل علاج طبيعى.

وتستمر الاختبارات بشكل يومى ( عدا الجمعة ) حتى يوم 30 يوليو الجارى ، فيما تنطلق الاختبارات لقطاع البراعم والاكاديميات للفئات العمرية من مواليد 2006 وحتى مواليد 2012 بمركز شباب الإسماعيلية (النادى الإسماعيلى القديم) أيام الأحد والثلاثاء والخميس بداية من الأحد المقبل.

وتم قبول أكثر من متقدم فى اليوم الرابع حيث سيتم خضوعهم لاختبارات تصفية للوقوف على جدراتهم فى الانضمام لقطاع ناشئين الدراويش.

ويستهدف الإسماعيلى من تلك الاختبارات انتقاء أفضل العناصر والعمل على تطوير قدراتهم وامكانياتهم بما يتناسب مع طريقة لعبه المعروفة.

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