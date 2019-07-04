تعطل حساب بطلة أزمة عمرو وردة على تويتر وإنستجرام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تعطلت حسابات عارضة الأزياء المكسيكية "جيوفانا فال" التي نشرت مقطع الفيديو المخل الذي تسبب في أزمة عمرو وردة على موقعي التواصل الاجتماعي "تويتر" و"إنستجرام".

وبعد أيام من نشر "جيوفانا" مقطع فيديو جديد لعمرو وردة يظهر خلاله وهو يجري "مكالمة فيديو" معها عبر تطبيق "واتساب"، تعطلت حساباتها على تويتر وإنستجرام دون معرفة السبب.

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"جيوفانا" كانت قد تسببت بأزمة كبيرة داخل معسكر منتخب مصر بعد نشرها فيديو مخل لنجم باوك اليوناني تسبب في استبعاده من معسكر المنتخب قبل ساعات من مباراة الكونغو في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى في بطولة الأمم الأفريقية.

واعتذر وردة عما بدر منه بعد انتهاء مباراة الكونغو متعهداً ببداية جديدة والالتزام .

وقرر اتحاد الكرة تخفيف العقوبة على عمرو وردة بعد تدخل نجوم المنتخب والاكتفاء بإيقافه حتى نهاية مباريات الدور الأول الذى انتهى بتصدر مصر لمجموعتها لتواجه جنوب أفريقيا في دور الـ 16.