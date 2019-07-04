منتخب أنجولا يغادر القاهرة بعد الخروج من بطولة أفريقيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد
غادر منتخب أنجولا، مطار القاهرة الدولي، بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا والمستمرة حتى 19 يوليو الجاري.
وخصص المطار، فريق من العلاقات العامة بشركة مصر للطيران لاستقبال المنتخب، وإنهاء إجراءات السفر على الطائرة الألمانية المتجهة إلى ألمانيا من مبني الركاب 3 بالمطار.
كان منتخب ناميبيا غادر مطار القاهرة الدولي، عائدًا إلى بلاده، عقب الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية، وتم إنهاء إجراءات سفرهم من قبل فريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي واستضافتهم في استراحات الدرجة الأولى، كما غادر فريق كينيا من صالة 4 على مصر للطيران رحلة رقم MS849.
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