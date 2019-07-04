جمهور موريتانيا يغادر القاهرة بعد مؤازرة منتخب بلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

غادر الجمهور الموريتاني، مطار القاهرة الدولي، بعد مؤازرة منتخب بلاده في بطولة الأمم الإفريقية التي تقام بالبلاد.

وخصصت سلطات المطار، كاونترات مجهزة وفريق عمل من العلاقات العامة لسرعة إنهاء إجراءات سفر الجمهور من صالة رقم 1 بالمطار القديم.

ووجه الجمهور الموريتاني، الشكر لمصر على حسن التنظيم والاستضافة، منذ وصولهم إلى القاهرة لمتابعة منتخب بلادهم ببطولة الأمم الإفريقية.

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وكانت اللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا، منحت الجمهور الموريتاني جائزة الجمهور المثالي في التشجيع بعد مباراة موريتانيا وأنغولا التي انتهت بالتعادل السلبي، السبت الماضي، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة.

وأثنت اللجنة على السلوك المتحضر الذي انتهجه جمهور المرابطون بعد الهزيمة أمام مالي بنتيجة (4-1) وحرصه على تنظيف المدرجات قبل الخروج.

يذكر أن بطولة الأمم الأفريقية تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الجاري بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ المسابقة القارية.