تطور جديد في انتقال عواد للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى بفريق نادي الإسماعيلي، أن محمد عواد حارس مرمى الفريق لا يريد الاستمرار في النادي بالموسم المقبل.

وأضاف مدرب حراس المرمى بنادي الإسماعيلي في تصريحات عبر راديو "أون سبورت" :"حدث اتصال هاتفي بيني وبين عواد أمس الأربعاء، واللاعب كشف عن عدم رغبته في البقاء معنا".

وتابع :"أكدت للاعب أن الإسماعيلي لن يقف عليه، لكن عقده مستمر معنا حتى موسم 2020 -2021 ولا يوجد به أي ثغرات".

وواصل مدرب حراس الإسماعيلي :"اللاعب لم يكشف لي حقيقة توقيعه وانتقاله للزمالك، ولا يجوز أن يوقع للزمالك نظرًا لارتباطه بعقد معنا".

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وانتقد مدرب حراس الإسماعيلي عواد، قائلاً :"أنا حزين من عواد خاصة أنه أبدى اعتراضه على اللاعبين المتواجدين في الفريق وعدم رغبته في اللعب معهم لأنهم دون المستوى".

وأنهى :"عندما كان عواد في الوحدة لم يحدد شروطه من الصفقات ولم يطلب التعاقد مع مارادونا".

وكان عواد لعب مع فريق الوحدة السعودي على سبيل الإعارة خلال الموسم الماضي قبل أن يعود لفريقه من جديد بعد نهاية الموسم.

وشهدت الساعات الماضية عن جلسة جمعت عواد برئيس الزمالك حيث تم الاتفاق على انتقال صاحب الـ26 عامًا للقلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل.

ويسعى نادي الزمالك إلى تدعيم مركز حراسة المرمى في ظل غياب حارسه الأساسي محمود عبد الرحيم "جنش" بسبب الإصابة بقطع في وتر أكليس تعرض لها مع المنتخب المصري والمشارك حاليًا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.