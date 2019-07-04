مصدر: الإسماعيلي مهتم بضم لاعب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
قال مصدر مقرب من إسلام جمال مدافع الزمالك، تلقي اللاعب اتصالات من قبل مسؤولي نادي الإسماعيلي لاستطلاع رأيه بشأن الانتقال لصفوفهم في الموسم المقبل.
وكان الزمالك قد أعار إسلام جمال في الموسم الحالي للطلائع برفقة الثنائي أحمد موسى "كابوري" ومصطفى محمد وانتهت إعارتهم مؤخرًا.
وكان اللاعب قد سبق وتلقى عروضًا من الاتحاد السكندري والطلائع للانتقال إلى أحدهم في الفترة المقبلة.
وبحسب المصدر ذاته يعد الاتحاد الأقرب للحصول على خدمات اللاعب في حالة موافقة الزمالك على رحيله.
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