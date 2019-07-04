"تغيير جديد فى بيراميدز وصفقة القرن المنتظرة" .. ماذا حدث فى الكرة المصرية أثناء كأس الأمم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

تغيرات عديدة شهدتها كرة القدم المحلية أثناء كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر وأدت إلى توقف البطولات المحلية وصراع الأهلي والزمالك على لقب بطولة الدوري الممتاز.

وعلى الرغم من أن فترة الإنتقالات الصيفية ما زالت مغلقة إلا أن الأهلي والزمالك تحركا مبكراً لدعم صفوفهما استعداداً لاستئناف بطولة الدوري فيما شهد نادي بيراميدز الضلع الثالث ثورة تغيير.

الأهلي

فقد الأهلي خدمات جناحه الشاب رمضان صبحي بعد انتهاء إعارته من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي ويحاول النادي الأحمر التفاوض مع النادي الإنجليزي للحصول على نجمه إما على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

كان الأهلي قد استعاد ظهيره الأيسر حسين السيد بعد انتهاء إعارته بنادي الاتفاق السعودي وينتظر حسم مصيره من قبل الأوروجوائي مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.

لاسارتي نفسه تأكد بقاؤه على رأس الإدارة الفنية للأهلي بعدما حامت الشكوك حول مصيره مع النادي الأحمر وذلك بعد أن اختار إسبانيا لخوض معسكر الإعداد وتأكيد طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم بالأهلي أن الأورجوائي حدد مطالبه الفنية ورفض التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين، مكتفياً بضم لاعب أو اثنين فقط.

وتصدر محمود عبد المنعم "كهربا" قائمة المرشحين للإنتقال إلى الأهلي فى الصفقة التى أُطلق عليها "صفقة القرن" المصطلح الذى ظهر مؤخراً ويشير إلى نجم سينتقل من الغريمين الأهلي أو الزمالك إلي الأخر.

الصفقة الثانية التى يسعى الأهلي لإتمامها هي المالي أليو ديانج نجم وسط مولودية الجزائر والذي أشارت تقارير صحفية جزائرية إلى إقتراب العملاق القاهري من التعاقد معه .

الزمالك

فى الزمالك لا يعلو صوت فوق صوت "صفقة القرن" المنتظرة والتى كشف عنها رئيس النادي الأبيض ليرتبط ثلاثة لاعبين بهذه الصفقة وهم : رمضان صبحي ، وعبد الله السعيد ، والمغربي أشرف بن شرقي .

ودخل النادي الأبيض فى مفاوضات جادة مع محمد عواد حارس الإسماعيلي الذى أنهى فترة إعارته بنادي الوحدة السعودي وذلك لدعم صفوفه بعد إصابة محمود عبد الرحيم "جنش" الحارس الدولي بقطع فى وتر أكيلس وغيابه 6 أشهر عن الملاعب.

ولازالت أزمة محمود عبد المنعم "كهربا" دائرة وتهدد استقرار الزمالك بعد انقطاعه عن التدريبات وتحويله للتحقيق فيما شن رئيس النادي الأبيض هجوماً ضارياً على اللاعب مهدداً أى نادي يتعاقد معه .

واختتم الزمالك بقيادة خالد جلال، معسكره المغلق بمدينة 6 أكتوبر وسافر لمعسكر خارجي في قبرص يستمر لأسبوعين فى ظهور أول لمصطفي فتحي بعد عودته من الإصابة والإنخراط فى التدريبات الجماعية.

بيراميدز

أعلن "تركي آل شيخ" مالك نادي بيراميدز ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، إنتهاء تجربته مع نادي "بيراميدز" معلناً نيته تكرار التجربة فى مكان آخر، ليعلن بعدها مجلس الإدارة الجديد، تعيين ممدوح عيد لتولي مديراً تنفيذياً، خلفًا لمحمد جمال العاصي المدير التنفيذي السابق والذي سينضم إلى فريق عمل آل الشيخ فى تجربته القادمة بعد رحيل الجهاز الفني بالكامل بقيادة رامون دياز.

قرارات "قيد" جديدة

أكد مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم لـ "الخليج 365" إجراء تعديل جديد على لوائح الموسم المقبل (2019-2020) بشأن اعتبار لاعبي شمال إفريقيا كمحليين.

وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه "سنسمح للأندية بالتعاقد مع لاعب واحد من شمال إفريقيا وقيده كمحلي، وفقًا للائحة الجديدة".

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كان اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم "اليوناف" عقد اجتماعا في شرم الشيخ خلال شهر أكتوبر 2018، وناقش بعض المقترحات أبرزها السماح بالانتقال الحر بين لاعبي بلدان شمال افريقيا وقيدهم كـ"لاعب محلي".

إلا أن تطبيق القرار لم يتم في الدوري المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة في يناير، حيث أكد هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة أن الأمر كان مجرد دراسة ولم يدخل بعد حيز التطبيق.

وتنص اللوائح الحالية لاتحاد الكرة على اعتبار اللاعب الفلسطيني كمحلي، فيما سيكون الموسم المقبل هو الأخير للاعب السوري كـ"محلي".

الجدير بالذكر أن باب القيد لفترة الإنتقالات الصيفية سيفتح رسمياً فى الـ 30 من الشهر الجاري.

موقف بطولة كأس مصر

نفى أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، عن غضبه بسبب الأنباء التي ترددت عن رفض خافير أجيري المدير الفني للمنتخب، إلغاء معسكر المنتخب خلال فترة الأجندة الدولية من 2 لـ10 سبتمبر القادم، بسبب إقامة كأس مصر في نفس التوقيت.

ويقام كأس مصر خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 9 سبتمبر، وهي نفس فترة التوقف الدولي.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه عبر قناة "تايم سبورتس": "هل من المعقول أن يسأل أحد أجيري في هذا التوقيت عن موقف معسكر سبتمبر؟، والمنتخب يستعد لمباراة جنوب إفريقيا في كأس الأمم".

ويستعد المنتخب لمواجهة جنوب إفريقيا يوم السبت المقبل، في دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية.

وأوضح شوبير: "مباراة الأهلي وبيراميدز بدور الـ16 للكأس تقام يوم 28 أغسطس، وبالتالي يودع أحد الفريقين البطولة، وهناك 4 لاعبين من كل فريق بالمنتخب".

وأضاف: "الزمالك والمنتخب فقدا محمود عبدالرحيم جنش للإصابة، وبالتالي سيفقد المنتخب لاعبين فقط من الزمالك، ليصبح إجمالي اللاعبين من القوام الأساسي الذين لن ينضموا لصفوف المنتخب 6 فقط.. بواقع لاعبين من الزمالك و4 من أحد فريقي الأهلي أو بيراميدز".

وأكمل نائب رئيس اتحاد الكرة: "ما المانع أن يضم أجيري في تلك المباراة، وجوه جديدة من المحترفين".

وتساءل: "هل من الممكن أن نلغي مسابقة كأس مصر بسبب 6 لاعبين؟ وهل نلغي كأس مصر بسبب لاعبي المنتخب الأوليمبي ناصر ماهر وعمر صلاح لإقامة معسكرهم في نفس التوقيت؟"

ويلتقي الأهلي أمام بيراميدز يوم 28 أغسطس، قبل أن تقام مباريات دور الـ8 يوم 1 سبتمبر، ثم نصف النهائي 5 سبتمبر والنهائي يوم 9 سبتمبر.

ومن المقرر أن تنتهي بطولة كأس الأمم الإفريقية يوم 19 يوليو، قبل أن تقام المباريات الأربعة المؤجلة بالدوري خلال الفترة من 23 يوليو حتى 30 من الشهر ذاته.