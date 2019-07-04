مدرب مصر يتوقع فوز صلاح بالكرة الذهبية

توقع خافيير اغييري مدرب منتخب مصر فوز اللاعب محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019. اغييري أكد أن فوز مصر بلقب كأس الأمم الأفريقية هذا الصيف بجانب تتويجه مع ليفربول بلقب دوري الأبطال الاوروبي سوف يعني فوز صلاح بالبالون دور. وقال: “كأس الأمم الإفريقية مسابقة تضم 24 فريقًا وجميعهم رائعون ومميزون على الجانب البدني، يتميزون بالشجاعة ويقدموا كل ما لديهم”. وأضاف بشأن محمد صلاح، لاعب ليفربول ونجم المنتخب المصري: “صلاح متواضع، غير عادي ولديه شخصية لطيفة للغاية مع زملائه في الفريق”. وأتم آغيري: “أرى صلاح يناضل من أجل الكرة الذهبية بالطبع إذا فاز بكأس الأمم الإفريقية بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا فلا يمكنهم منحها لأحد غيره”.

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