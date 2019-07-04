نيمار يؤدي لأزمة في ادارة برشلونة

ذكر برنامج تشيرنغيتو الإسباني أن اللاعب البرازيلي نيمار تسبب في أزمة ادارية في صفوف برشلونة. وتابع البرنامج أن جوردي ميستري نائب رئيس برشلونة قدم استقالة رسمية بسبب رفضه لفكرة وصول نيمار. ويرى ميستري أنه من الخطأ تفكير ناديه في ضم اللاعب الذي رحل عن النادي في صيف 2017. ويصر بارتوميو على ضم نيمار مهما كلف النادي الكتالوني هذا الصيف.

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