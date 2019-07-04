رئيس اتلتيكو مدريد يهدد برشلونة

أكد ميجيل سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد الحالي أن النادي الكتالوني لن يضم اللاعب الفرنسي الشاب انتوان غريزمان الا من خلال كسر عقده. وتابع سيريزو بأن نادي برشلونة سوف يعاقب اذا تفاوض مع غريزمان منذ مارس الماضي. وقال سيريزو: “”اذا يريد اي شخص غريزمان، عليه كسر عقده”. وتابع: “نحن لا نتفاوض مع اي شخص”. وأكمل: “اذا كان البارسا قد اتفق مع غريزمان في شهر مارس، سيكون هناك عواقب”.

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