5 أمور مطلوبة من نيمار من أجل حلم العودة للبرسا

يخطط البرازيلي نيمار لتحقيق حلمه في الصيف الحالي من خلال العودة لكامب نو مرة آخرى.

نيمار اختار بالفعل القدوم لكامب نو وأخبر بذلك الزملاء السابقين في صفوف برشلونة من خلال واتس آب كما وافق على شروط النادي من أجل العودة.

إليكم أبرز 5 تضحيات لنيمار من أجل العودة لصفوف برشلونة من جديد:

1/ أموال أقل:

اشترط نادي برشلونة على نجم باريس سان جيرمان الحصول على راتب سنوي يقدر بقرابة 22 مليون يورو في الموسم بدلا من 37 مليون يورو في العام الواحد مع باريس سان جيرمان مما يعني خسائر مالية كبيرة للاعب في كامب نو.

2/ التنازل عن القضية:

ينتظر أن يقرر والد نيمار تنازل نجله عن القضية التي رفعها ضد النادي في الأيام المقبلة حيث كان يطالب اللاعب البرازيلي قرابة 40 مليون يورو من ناديه السابق لكن عودة نيمار للبرسا سوف تدفع اللاعب لعقد تسوية والتراجع عن تقديم شكوى ضد النادي.

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3/ الكرة الذهبية:

من جديد يعود نيمار لأحضان النجم الأرجنتيني الكبير ليونيل ميسي مما يعني أن القائد سوف يكون الخيار رقم 1 للفوز بالكرة الذهبية في حال تتويج البلوغرانا بالألقاب في السنوات القليلة المقبلة.

نيمار عليه أن يتنازل تماما عن فكرة تحقيق الجائزة في حال العودة لكامب نو في الصيف الحالي.

4/ الانضباط وايقاف الحفلات:

يعتاد نيمار على السهر حتى الصباح في حفلات مع الأصدقاء بجانب السفر للبرازيل بشكل مستمر من دون أذن من النادي البريسي وهو الأمر المستبعد تماما في نادي بحجم برشلونة.

5/ النجم الأول:

في باريس سان جيرمان عاش نيمار حياة الرجل الأول عند انضمامه لملعب بارك دي برينس لكونه صاحب الراتب الأكبر واللاعب الذي يعامل معاملة خاصة وهو الأمر الذي لن يحدث في برشلونة في ظل تواجد لاعب بقيمة ليونيل ميسي وكذلك لاعبين مميزين مثل بيكيه وسواريز واقتراب وصول الفرنسي الدولي انتوان غريزمان في الصيف الحالي.