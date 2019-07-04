بوغبا يخبر الأصدقاء بحلمه الأكبر

أكد جيوزيب بيدريرول مقدم برنامج تشيرنغيتو الإسباني أن الفرنسي بول بوغبا يحلم باللعب في صفوف ريال مدريد الإسباني. وذكر البرنامج أن بوغبا أخبر المقربين منه أن العمل تحت قيادة زين الدين زيدان حلم كبير بالنسبة له. وينوي بوغبا تقديم طلب رسمي لناديه مانشستر يونايتد ليعلن رغبته في الرحيل عن صفوف النادي. ويرغب مانشستر يونايتد من جانبه في الحصول على 160 مليون جنيه استرليني للموافقة على رحيل بول بوغبا في الصيف الجاري.

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