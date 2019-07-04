الإسماعيلي يعاقب محمد عواد بسبب الزمالك

كشف صبري المنياوي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن غياب محمد عواد حارس مرمى الدراويش، عن تدريبات الفريق الجماعية، وقال المنياوي، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أنه من المقرر أن يتم توقيع عقوبة مالية على اللاعب صاحب الـ(26 عامًا) بسبب غيابه، وسيتم عمل مذكرة وتقديمها لإبراهيم عثمان رئيس النادي، وأوضح مدير الكرة، أنه لا يعلم شيئا عن اللاعب ولا أسباب غيابه، مشيرًا إلى الإسماعيلي يملك حراس مرمى متميزين، يستطيع بهم المنافسة في المباريات.

وكشف مصدر مقرب من محمد عواد، أن اللاعب يتواجد في القاهرة حاليًا للاجتماع مع مسؤولي نادي الزمالك من أجل إتمام الاتفاق على انتقاله إلى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح المصدر أن حارس الدراويش لديه رغبة قوية في الانتقال لصفوف الزمالك، وأنه سيجتمع مع رئيس الزمالك خلال ساعات قليلة للتوقيع على العقود، مشددًا على أن الحارس طالب مسؤولي القلعة البيضاء باتفاق رسمي ونهائي مع مجلس إدارة الإسماعيلي قبل توقيعه على أي عقود.

وشهدت الأيام القليلة الماضية مفاوضات مكثفة من جانب مسؤولي الزمالك مع محمد عواد من أجل الانتقال لصفوف أبناء ميت عقبة، حيث ترغب إدارة الزمالك في التعاقد مع حارس مرمى بعد الإصابة القوية التي تعرض لها محمود عبدالرحيم جنش حارس الفريق بقطع في وتر أكيليس.