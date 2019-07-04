مدرب الزمالك يكتفي بمران مسائي

اكتفى خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك ، بمران مسائي اليوم الخميس بمعسكر الفريق بقبرص استمر لمده ساعه كامله علي ملعب براكليشا ليماسوس.

وبدأ مران الفريق بعمليه احماء للاعبين

قادها أمير عزمي مجاهد مدرب الفريق ، بعدها تم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات للتدريب على مهارات لعب الكرة من لمسه واحده بإشرافكلا من خالد جلال وعبد الحميد بسيوني وتامر عبد الحميد .

واختتم الفريق مران اليوم ، بتدريبات تكتيكي قادها خالد جلال .

ويخوض الزمالك ، غد الجمعة ، أولي المباريات الودية ، أمام فريق ايل ليماسول بطل كأس قبرص هذا الموسم .