مدرب الزمالك يكتفي بمران مسائي

اكتفى خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك ، بمران مسائي اليوم الخميس بمعسكر الفريق بقبرص استمر لمده ساعه كامله علي ملعب براكليشا ليماسوس.
وبدأ مران الفريق بعمليه احماء للاعبينقادها أمير عزمي مجاهد مدرب الفريق ، بعدها تم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات للتدريب على مهارات لعب الكرة من لمسه واحده بإشراف
واختتم الفريق مران اليوم ، بتدريبات تكتيكي قادها خالد جلال .
ويخوض الزمالك ، غد الجمعة ، أولي المباريات الودية ، أمام فريق ايل ليماسول بطل كأس قبرص هذا الموسم .
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