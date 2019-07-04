برشلونة يزاحم الكبار على ضم ظهير يوفنتوس

دخل اللاعب الإيطالي جواو كانسيلو ظهير فريق يوفنتوس دائرة اهتمامات برشلونة لضمه خلال المركاتو الصيفي الحالي من أجل تدعيم صفوف الفريق استعداد للموسم الجديد.
وأكدت صحيفة لاجازيتا الايطالية أن برشلونة انضم للصراع على جواوكانسيلو ظهير يوفنتوس والذي اقترب من الرحيل عن صفوف السيدة العجوز هذا الصيف.
وأشارت الصحيفة إلى أن سببب رحيل اللاعب عن الفريق يرجع بسبب الأداء المتوسط
وكان كانسيلو قد انضم إلى صفوف السيد العجوز عقب ضمه من صفوف فالنسيا بعدما سبق وأن شارك في الموسم قبل الماضي مع الانتر علي سبيل الاعارة.
يذكر أن المدرب الايطالي ماوريسيو ساري هو من وافق علي رحيل اللاعب خلال الصيف الحالي.
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