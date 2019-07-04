دي ليخت يخضع للكشف الطبي في يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اقترب اللاعب الهولندي ماتياس دي ليخت من الانضمام الي صفوف يوفنتوس خلال المركاتو الصيفي . وأكدت صحيفية توتو ميركاتو الإيطالية أن اللاعب ماتياس دي ليخت نجم فريق اياكس أمستردام الهولندي سوف يصل يوم الأحد المقبل إلي نادي يوفنتوس من أجل الخضوع للكشف الطبي . وأشارت الصحيفة إلى أن يوم الاثنين سوف يعلن يوفنتوس عن انضمام اللاعب الي صفوف الفريق بشكل رسمي.

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