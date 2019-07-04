نجم المصري البورسعيدي في التسعينيات يزور النادي

قام السنغالي لامين بوب مهاجم فريق مصري البورسعيدي مطلع التسعينيات بزيارة إلى ملعب الهدف حيث التقى بنجوم جيله الكابتن ابراهيم المصري والكابتن علي الشحات والكابتن عماد العمدة في ضيافة الكابتن محمد المنصوري مدير ملعب الهدف. علي الشحات والكابتن عماد العمدة في ضيافة الكابتن محمد المنصوري مدير ملعب الهدف. استمرت الزيارة لنحو ساعة واسترجع الجميع خلالها ذكرياتهم مع لامين بوب الذي أكد أنه سعيد جدا بالفترة التي قضاها في بورسعيد بصحبة زميله سامبا فال والذي كان يلعب في مركز حارس المرمى.

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