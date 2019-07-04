رسميًا .. آريين روبن يعتزل كرة القدم

أعلن الأسطورة الهولندي آريين روبن جناح نادي بايرن ميونخ الألماني اعتزال كرة القدم نهائيا بعد انتهاء تعاقده مع الفريق البفاري ورفض اللاعب الهولندي تجديد تعاقد هذا الموسم مع الفريق. الفريق. ويذكر أن آريين روبن يلعب للفريق الالماني منذ عام 2009 وحصد جميع البطولات " دوري ألماني و دوري الأبطال و كأس ألمانيا والسوبر الألماني وكأس العالم للأندية ". وكان روبن بدأ مشوار مع الساحرة المستديرة عام 1999 مع فريق جرونجين قبل أن ينتقل الي ايندهوفين الهولندي وتشيلسي وريال مدريد ثم انتهى به المطاف في بايرن ميونيخ الألماني.

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