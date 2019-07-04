طائرة الزمالك تضم محترفين أحدهما برازيلي والآخر سلوفاكي

تعاقد نادي الزمالك مع لاعبين محترفين ضمن خطة تدعيم فريق الكرة الطائرة خلال الفترة الحالية أملا في عودة الفريق إلى منصات التتويج واستعادة نغمة البطولات.
وكشفت المصادر أن اللاعبين أحدهما برازيلي في مركز ٤ والآخر سلوفاكي في مركز ٢ ومن المقرر أن يتم الكشف عن أسمائهم
الجدير بالذكر أن الزمالك لم يتوج بدوري الكرة الطائرة منذ سنوات عديدة حيث كانت آخر بطولة حصل عليها في موسم 2014 - 2015 وآخر بطولة كأس كانت في 2016.
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