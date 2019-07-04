رسمياً.. آريين روبن يعلن اعتزاله كرة القدم

اعلن اللاعب الهولندي آريين روبن جناح نادي بايرن ميونخ الالماني اعتزاله كرة القدم، بعد انتهاء تعاقد مع البافاري هذه الموسم. ورفض روبين تجديد عقده مع النادي، مفضلا الإعتزال، بعد مسيرته الكبيرة التي قضاها في الساحرة المستديرة. الإعتزال، بعد مسيرته الكبيرة التي قضاها في الساحرة المستديرة. وبدأ روبين مسيرته عام 1999، رفقة نادي جرونجين الهولندي، ثم إنتقل إلى أندية عديدة منها بي إس في أيندهوفن، تشيلسي ريال مدريد ، وإختتم رحلته في بايرن ميونخ. وإستطاع روبين رفقة البايرن أن يحقق دوري وكأس ألمانيا، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

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