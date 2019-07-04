شاهد.. بوفون يوجه رسالة إلى جماهير يوفنتوس

أعرب الحارس الإيطالي بوفون عن سعادته بالعودة مرة أخرى إلى ناديه السابق يوفنتوس، بعد موسم قضاه رفقة باريس سان جيرمان.

وبعث بوفون رسالة إلى جمهور النادي الإيطالي، من خلال حسابه الرسمي على إنستجرام، وقال " لقد قررت العودة لأنه عندما تتصل بك العائلة من أجل

العودة، سيكون الجواب دائماً نعم، هذه بداية جديدة من رحلتي الطويلة".

وأضاف " سعيد بالعودة إلى المكان الذي دائماً ألقبه بالوطن، وأنا أفعل ذلك بروح ثابتة، وحب لا نهاية له، هذه بداية جديدة، وهي مختلفة

Advertisements

إلى حد ما عن الماضي، ولكن مليئة بنفس الفرح والمشاعر".

وتابع " لقد عدت إلى تورينو، وأنا أعلم أني سأصنع فارقاً، ولأن الدعوة إلى اللعب مرة أخرى بقميص السيدة العجوز لا يمكن رفضها، لقد عدت لأن هذا منزلي".

وعاد بوفون إلى اليوفي مرة أخرى، لمدة موسم واحد، وسط تكهنات بإمكانية توليه منصب إداري داخل النادي الإيطالي بعد إعتزاله.