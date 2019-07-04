- 1/2
- 2/2
أعرب الحارس الإيطالي بوفون عن سعادته بالعودة مرة أخرى إلى ناديه السابق يوفنتوس، بعد موسم قضاه رفقة باريس سان جيرمان.
وبعث بوفون رسالة إلى جمهور النادي الإيطالي، من خلال حسابه الرسمي على إنستجرام، وقال " لقد قررت العودة لأنه عندما تتصل بك العائلة من أجلالعودة، سيكون الجواب دائماً نعم، هذه بداية جديدة من رحلتي الطويلة".
وأضاف " سعيد بالعودة إلى المكان الذي دائماً ألقبه بالوطن، وأنا أفعل ذلك بروح ثابتة، وحب لا نهاية له، هذه بداية جديدة، وهي مختلفة
وتابع " لقد عدت إلى تورينو، وأنا أعلم أني سأصنع فارقاً، ولأن الدعوة إلى اللعب مرة أخرى بقميص السيدة العجوز لا يمكن رفضها، لقد عدت لأن هذا منزلي".
وعاد بوفون إلى اليوفي مرة أخرى، لمدة موسم واحد، وسط تكهنات بإمكانية توليه منصب إداري داخل النادي الإيطالي بعد إعتزاله.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. بوفون يوجه رسالة إلى جماهير يوفنتوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.