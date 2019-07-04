الإسماعيلي يستعد لاستعادة ملعبه عقب مباراة تونس وغانا

يستعد مسئولو مجلس إدارة الإسماعيلى لاستعادة الملعب الرئيسى للنادي عقب لقاء منتخب تونس وغانا ، في إطار مباريات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والذى سيقام في تمام الساعة التاسعة من مساء الاثنين القادم. الساعة التاسعة من مساء الاثنين القادم. وعرضت الشركة المسئولة عن أعمال التطوير والتجديد منح العاملين بالملاعب التى تستضيف البطولة من بينهم ستاد الإسماعيلية ، دورة خاصة عقب نهاية المنافسات لمدة ثلاثة أشهر حول كيفية الاعتناء واستمرار المظهر المثالى لأرض الملعب لأطول فترة ممكنة. يذكر أن ملعب الإسماعيلية قد احتضن مباريات المجموعة السادسة والأخيرة بالبطولة، التى ضمت منتخبات الكاميرون وغانا وغينيا بيساو وبنين.

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