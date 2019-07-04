لامبارد: سأعمل في كل ساعة لإنجاح تشيلسي

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وعد أسطورة تشيلسي “فرانك لامبارد” أنصار النادي بأنه سيعمل في كل ساعة من أجل نجاح البلوز خلال الفترة القادمة، وإعادته للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلف فرانك لامبارد المدرب الإيطالي “ماوريتسيو ساري” في ملعب ستامفورد بريدج، ليبدأ التحضير لمباراة سوبر أوروبا المقرر لها بداية الموسم المقبل أمام ليفربول.

وفسخ لامبارد عقده مع إدارة ديربي كاونتي بالتراضي، مطلع الأسبوع الجاري، من أجل التوقيع على عقود تدريب تشيلسي لمدة ثلاثة أعوام قادمة.

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وقال في مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام اليوم الخميس “”فخور جدا لأنني سأعود لتشيلسي كمدير فني. الجميع يعرف مدى حبي لهذا النادي والتاريخ الذي تقاسمناه، ولكن سيكون تركيزي على وظيفتي الحالية والاستعداد للموسم المقبل. أنا هنا لأعمل بكد، وجلب المزيد من النجاح للنادي ولا يمكنني الانتظار للبدء. سعيد لأنني هنا، النادي كان في قلبي لفترة طويلة”.

وأضاف فرانكي “بمجرد أن نتخطى مرحلة العواطف، فإن ما سيحصل عليه النادي مني هو مدرب شاب، مدرب سيعطي كل شيء، كل ساعة من اليوم سيعطيها للعمل الجاد لتشكيل فريق يمكن للجماهير أن تفخر به“.

وأكمل حديثه: ” إذا كان بإمكاني رؤية فريق يعمل بكد، لديه طاقة كبيرة، لديه موهبة حقيقية، والموهبة التي أعرفها موجودة بالفريق بالفعل, سأكون سعيدا وقتها“.