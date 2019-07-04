كيف تحول سيميوني من “مُدّعٍ للفقر” إلى “مُبذّر للمال”؟!

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حطم أتلتيكو مدريد الرقم القياسي لأعلى تعاقد قام به في تاريخه، حين وافق على شروط بنفيكا ودفع مبلغ 126 مليون يورو لشراء صانع الألعاب البرتغالي الموهوب “جواو فيليكس”.

اللاعب صاحب الـ 19 عامًا وقع على عقد مدته سبع سنوات، ليلة أمس الاربعاء، في كبرى مفاجآت الميركاتو الإسباني بل والميركاتو الصيفي حول العالم لعام 2019.

وحولت تلك الصفقة المدوية، المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني، من “مُدّع للفقر” إلى مُبذّر حقيقي للمال، فقد كان دائم التحجج بضعف الإمكانيات المادية لناديه، وتأثير ذلك على منافسة ريال مدريد وبرشلونة على الألقاب المحلية والقارية.

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إلا أن سيميوني أكد بتحركاته الصيفية منذ أكثر من موسم بأن الأتلتي يتوفر على إمكانيات ضخمة تخول له المنافسة الموسمية وانتهاج تكتيك هجومي غير الأسلوب الدفاعي الذي يعتمد عليه.

صفقة جواو فيليكس جاءت بعد أقل من 10 أشهر فقط على دفع سيميوني لمبلغ 72 مليون يورو لشراء لاعب الوسط الفرنسي “توماس ليمار” من موناكو.

وتعتقد وسائل الإعلام الفرنسية والإسبانية أن رحيل بطل كأس العالم 2018 “أنطوان جريزمان” عن الروخي بلانكوس، إلى برشلونة أو مانشستر يونايتد هذا الصيف، بات مسألة وقت لا أكثر ولا أقل، خاصةً أنه تخلى عن رقم 7 من أجل جواو فيليكس.

ويبدو أن أتلتيكو مدريد أبرم صفقة انضمامه جواو فيليكس بهذا المبلغ الفلكي، بعدما اتفق بشكل ضمني على بيع أنطوان جريزمان بأكثر من 120 مليون يورو لبرشلونة، في انتظار موافقة البرازيلي كوتينيو على الرحيل إلى باريس سان جيرمان.

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وعد سيميوني

لعب وكيل أعمال جواو فيليكس – جورجي مينديز – دورًا هامًا في اتمام الصفقة لصالح أتلتيكو مدريد على حساب أكبر أندية القارة العجوز، لتمكنه من الحصول على وعد قوي بمشاركة جواو في التشكيل الأساسي للأتلتي خلال الموسم المقبل، سواء بمباريات الدوري المحلي أو دوري أبطال أوروبا.

ويعمل جورجي مينديز كوكيل أعمال لدييجو سيميوني من قبل توليه مسؤولية إدارة أعمال جواو فيليكس الذي سجل 20 هدفًا ومرر 11 تمريرة حاسمة لزملائه في بنفيكا خلال الموسم الماضي.

وكان جواو فيليكس يرتبط بعقد طويل الأمد مع بنفيكا، ينتهي في صيف 2023، وانتشرت أقاويل في الصحف البرتغالية بأن إدارة النادي الملقب بنسور لشبونة، حاولت تجديد العقد ورفع قيمة الشرط الجزائي لفسخه لـ 200 مليون يورو.

لكن رغبة اللاعب في الانتقال المُبكر إلى الدوري الإسباني لعب دورًا هامًا في اتمام الصفقة لصالح الأتلتي بعد ثلاثة أيام فقط من فتح باب الميركاتو الصيفي بشكل رسمي هذا الشهر.

كريستيانو الجديد

لا يمتاز جواو فيليكس بتسجيل الأهداف بغزارة مثلما يفعل قدوته “كريستيانو رونالدو” بل يُركز أكثر على صناعة الألعاب وتمرير الكرات البينية حول وداخل منطقة الجزاء عندما يلعب في مركز اللاعب رقم 10.

فيليكس سجل 15 هدفًا في 26 مباراة بالدوري البرتغالي الموسم الماضي، من بينهم ثنائية أمام سبورتينج لشبونة، كما سجل أمام منافس بنفيكا على لقب المسابقة “بورتو” في شهر يناير الماضي.

وتسببت الأهداف المؤثرة التي سجلها في وصفه بكريستيانو رونالدو الجديد، وجذب أنظار أندية مثل أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند ومانشستر يونايتد، حيث قاموا بإرسال كشافيهم إلى البرتغالي لمتابعة مستواه عن قرب.

ويوصف جواو فيليكس باللاعب متعدد الاستخدامات ويمكنه العمل في أي نظام هجومي، سواء كجناح أيمن أو أيسر أو في مركز صانع الألعاب المتأخر أو المتقدم أو كمهاجم 9.5.

وكانت أبرز محطة في مسيرة جواو فيليكس، عندما سجل هاتريك أمام إنتراخت فرانكفورت الألماني بالدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، في شهر أبريل الماضي، فمن بعدها انهالت على بنفيكا العروض الجادة لضمه.