رياضة | إنتر ميلان يواصل مساعيه للظفر بخدمات مهاجم مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يواصل مساعيه للظفر بخدمات مهاجم مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وكيل أعمال النجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي، يسخّر كافة جهوده للتوقيع مع لوكاكو، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "سكاي سبورت" الإيطالية، أن النادي الإيطالي حريص على استعارة اللاعب لموسم مع بند إلزامي لشرائه الموسم المقبل في صفقة ستكلف ٧٠ مليون يورو.

الجدير بالذكر ان وكيل أعمال اللاعب البلجيكي، يؤكد جديّة انتر ميلان لحسم الموضوع لكنه يظل "حُلم معقّد".