رياضة | رسميا.. طلائع الجيش يتعاقد مع مهند لاشين وناصر منسي من بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. طلائع الجيش يتعاقد مع مهند لاشين وناصر منسي من بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي طلائع الجيش في التعاقد رسميا مع الثنائي مهند لاشين وناصر مانسي لاعبا فريق بيراميدز.

وانضم لاشين لطلائع الجيش بعقد يمتد في صفقة انتقال حر، فيما حصل النادي على خدمات ناصر منسي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ووقع اللاعبان على عقود انضمامها لطلائع الجيش في حضور العميد أحمد المهدي مدير الكرة ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين بالفريق.

وكان الطلائع قد نجح في التعاقد مع كلا من إبراهيم رخا صانع ألعاب فريق الرجاء، وعمرو السيسي لاعب النجوم.